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Yaşam

Şanlıurfa'da 'drone'lu Kovid-19 denetimi

Şanlıurfa'da, 3 bin personelin katılımıyla polis ekiplerince drone kullanılarak koronavirüs denetimi yapıldı.

DHA17 Eylül 2020 Perşembe 23:39 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 23:39
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İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla gerçekleştirilen koronavirüs denetimleri kapsamında, Şanlıurfa'da maske takmayanlar drone ile tespit edildi. Halkın toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda yapılan denetimlerde, kurallara uymayanlara idari para cezası kesildi. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında belirlenen kuralların etkin şekilde uygulanması, yaygın ve sürekli şekilde denetimin sağlanması ve toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla yapılan denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları denetlendi. Denetimlere, Emniyet Müdürlüğü ekipleri de drone ile destek verdi.

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