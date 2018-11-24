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Şanlıurfa'da düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düğünden dönen gençlerin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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 Sinan Koyunbakan (24) idaresindeki 63 EG 787 plakalı otomobil, Siverek-Çermik karayolunun 25. kilometresinde Sarıkaya Mahallesi yakınında şarampole devrildi. Kazada, sürücü Sinan Koyunbakan ile aynı araçta bulunan Mehmet Ali Özpolat (26) ve Nurettin Özpolat (20) yaralandı. Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nurettin Özpolat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen gencin yakınları, kazayı öğrenerek geldikleri hastanede sinir krizi geçirdi. Bu arada, otomobildeki gençlerin ilçe merkezinde bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra evlerine dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.

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