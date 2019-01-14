Şanlıurfa'da esnaf kavgası: 6 yaralı

Kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda İsa, Mehmet, Hamit ve Ahmet Yıldırım ile Yusuf ve Halil Kılıç yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.