Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
- AA
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 27 RD 969 plakalı otomobil ile 02 KT 644 plakalı otomobil, Halfeti-Birecik kara yolu Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti ve Birecik devlet hastanelerine kaldırıldı.
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