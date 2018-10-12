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Şanlıurfa'da İnşaat sahasında unutulan dinamit patladı: 1 ölü

Şanlıurfa'da bir yem fabrikası sahasında kaya kırma çalışması yapan iş makinesi operatörü, bölgede unutulduğu öne sürülen dinamitin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

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İddiaya göre, iş makinesi operatörü Bedir Obuz (24), 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaatı süren bir yem fabrikasının sahasında kaya kırdığı sırada patlama meydana geldi. Kopan kaya parçalarının isabet ettiği Obuz, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri, güvenlik önlemi aldıktan sonra Obuz'un cesedini iş makinesinden çıkardı. Obuz'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yetkililer, ilk bulgulara göre patlamanın iş makinesinin daha önce bölgede unutulan dinamite temas etmesi sonucu yaşandığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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