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Şanlıurfa’da kaçak mobil trafo ele geçirildi

Tarımsal sulama sezonuyla birlikte artan kayıt dışı tüketimi engellemek için Şanlıurfa’da denetimlerini artıran Dicle Elektrik ekipleri,kısa süre önce ele geçen kaçak trafo gibi traktör römorkuna yüklenerek mobilize edilmiş kaçak bir trafo daha ele geçirdi. Kaçak mobil elektrik trafosuna, savcılık kararıyla el konuldu.

  • Şeyhmus Çakan / 24 TV
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Müşterilerine kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji verebilmek için bu güne kadar Enerji Bakanlığı ve EPDK mevzuatlarına uygun biçimde yaklaşık 2 milyar liralık yatırım yapan Dicle Elektrik, bir yandan da tüm imkânlarını kullanarak kayıt dışı tüketimle mücadele ediyor. Kaçak tüketimin yaz aylarında tarımsal sulama sezonuyla birlikte artması nedeniyle enerji şirketi teknolojik ve insan gücü ile kaçak trafoları tespit etmek için ciddi çalışmalar yapmaya başladı. Yaklaşık 1 ay önce ihbar üzerine Siverek ilçesine bağlı Kırcalı Köyünde kaçak mobil trafo ele geçiren Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekipleri, bu kez aynı ilçeye bağlı Turna Köyünde bir kaçak trafonun varlığını belirledi.
 
TRAFOYA EL KONULDU
 
Kaçak trafonun tespit edilmesinin ardından şirket avukatları savcılığa başvurarak el koyma kararı çıkardı. Ardından da jandarmalar eşliğinde trafonun bulunduğu yere giden ekipler bir önceki gibi bir traktörün römorkuna yerleştirilerek mobilize edilmiş 100 KVA gücünde kaçak trafo buldular.
 
Tarlanın üzerinden geçen enerji nakil hattına kanca atılarak bağlanan ve güvenlik önlemleri adeta hiçe sayılan kaçak trafo, gerekli güvenlik tedbirleri alınıp, enerji bağlantısı kesildikten sonra söküldü ve bir araca yüklendi. Kaçak mobil trafo ile ilgili idari ve adli soruşturma başlatılırken Dicle Elektrik yetkilileri, bu vesileyle bir kez daha kaçak tüketimden vazgeçilmesi çağrısında bulundular.
 
Ele geçirilen trafonun yaklaşık 50 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabileceği öğrenildi.

Saraçhane´de gerginlik

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