Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Şanlıurfa'da kaybolan çocuk donmak üzereyken bulundu

Şanlıurfa'da kaybolan 5 yaşındaki çocuk, donmak üzereyken bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, kırsal Hamurkesen Mahallesi'nde markete giden Cevat G'nin otomobilde bıraktığı oğlu İ.H.G. (5),araçtan inerek kayboldu.
 
Cevat G, geri döndüğünde araçta oğlunu bulamayınca jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.
 
Olumsuz hava koşullarının hakim olduğu bölgede arama çalışması başlatan ekipler, çocuğu yaklaşık 8 saat sonra, kaybolduğu yerden 5 kilometre uzaklıktaki Akziyaret Mahallesi'ndeki bir tepede donmak üzereyken buldu.
 
Bir ağacın altına sığınan çocuk, jandarma ekipleri tarafından battaniyeye sarılarak Akziyaret Jandarma Karakolu'na götürüldü.
 
Burada 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
İ.H.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ölü taklidi yapan kurt avcılara saldırdı

Ölü taklidi yapan kurt avcılara saldırdı

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

Dudak uçuklatan kazançlar: YouTuberlar ayda bakın ne kadar kazanıyor

Dudak uçuklatan kazançlar: YouTuberlar ayda bakın ne kadar kazanıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA