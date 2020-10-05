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Yaşam

Şanlıurfa'da koronavirüs denetimleri

KOvid-19 denetimleri kapsamında Şanlıurfa'da yapılan denetimde 48 düğün salonu, 27 konuk evi ile restoran ve mesire alanlarında incelemelerde bulunuldu.

IHA05 Ekim 2020 Pazartesi 17:57 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 17:57
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Korona virüs salgınıyla mücadeleyi aralıksız sürdüren denetim ekipleri, Şanlıurfa’da hafta sonu tüm düğün salonları, restoranlar ve toplu bulunulan alanlarda incelemelerine devam etti.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler doğrultusunda, kontrollü sosyal hayat döneminde topluca bulunulan yerlere giriş çıkışta HES kodu sorgulaması, ateş ölçümü, maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerini denetleyen ekipler, 48 düğün salonu, 27 konuk evi ile restoran ve mesire alanlarında incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Merkez Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerindeki düğün salonları ve konukevlerini sabit ve gezici olmak üzere 100 personelle denetleyen ekipler, kuralları ihlal eden işletmelere idari para cezası uyguladı.

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