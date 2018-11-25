Şanlıurfa'da, nefes borusuna buğday kaçan bebek hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da, nefes borusuna buğday kaçan 6 aylık Hayat bebek öldü.
- AA
Merkez Eyyübiye ilçesi Hayati Harrani Mahallesi'nde ikamet eden Suriye uyruklu aile, 6 aylık Hayat Cedan'ın nefes alamadığını fark etti.
Aile, bebeklerini kendi imkanlarıyla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Hastanedeki kontrollerde nefes borusuna buğday kaçtığı belirlenen bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hayat Cedan'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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