Şanlıurfa'da nefes borusuna mama kaçan bebek öldü

Merkez Haliliye ilçesinin kırsal kesiminde bulunan Karpuzlu Mahallesi'nde, 4 aylık bebek Hatice Yıldız'ın nefes alamadığını fark eden ailesi bebeklerini Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Hastanedeki kontrollerde nefes borusuna mama kaçtığı belirlenen bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıldız'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.