Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Ramazan Bozan idaresindeki 31 VR 610 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan kara yolunun 8'inci kilometresinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Merve Nur, Mustafa Erdem ve Ertuğrul Bozan ile Hülya Alataş yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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