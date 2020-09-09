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Yaşam

Şanlıurfa'da otomobilde havasız kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da bir otomobilde havasız kaldığı fark edilen 5 yaşındaki çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı.

AA09 Eylül 2020 Çarşamba 18:38 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 18:38
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Şanlıurfa'da bir otomobilde havasız kaldığı fark edilen 5 yaşındaki çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Yenice Mahallesinde park halindeki 63 HZ 897 plakalı bir otomobilin içinde ağlama sesi duyan çevredeki esnaf, araçta terlediği ve havasız kaldığı görülen bir kız çocuğunun olduğunu fark etti.

Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı kentte araç sahibine ulaşamayan esnaf, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilin arka camını kırarak, henüz ismi öğrenilemeyen 5 yaşındaki çocuğu kurtardı.

Vatandaşlar, önce çocuğa su verdi ardından itfaiye ekiplerine desteği için teşekkür etti.

Çocuk, bir süre sonra gelen ailesine teslim edildi.

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