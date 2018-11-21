Şanlıurfa'da parkta cenin bulundu
Şanlıurfa kent merkezindeki bir parkta, cenin bulundu.
- DHA
Olay, sabah saatlerinde Dedeosman Mahallesi´ndeki parkta meydana geldi. Yoldan geçenler parkta bir cenin görünce, durumu polise bildirdi.
İhbarın ardından parka gelen ekipler inceleme yapıp, cenini morga gönderdi. Polis, ceninin kim ya da kimler tarafından parka bırakıldığını araştırıyor.
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