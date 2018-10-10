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Şanlıurfa'da polisleri taşıyan otobüs devrildi: 10 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu 10 polis hafif yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, özel harekat polislerinin bulunduğu otobüs, 11 Nisan Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada hafif yaralanan 10 polis, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tarık Açıkgöz, yaralı polisleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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