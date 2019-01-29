Şanlıurfa'da Roma dönemine ait mezar odası bulundu

Dutluca Mahallesi'nde içme suyu şebeke hattı çalışması yapan iş makinesi operatörü, kazdığı bölgede çukur olduğunu fark etti.

Çalışmayı durduran ekipler, durumu jandarma ve Şanlıurfa Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Müze yetkililerince yapılan incelemede, bölgede Roma dönemine ait üç bölümlü mezar odası ile 3 insan iskeleti bulundu.

Yetkililer, bölgenin tescillenmesi için çalışma başlatıldığını belirtti.