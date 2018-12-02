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Şanlıurfa'da sel sularında mahsur kalan 10 asker kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle 10 asker mahsur kaldı.

  • İHA
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 Askerler yoğun çabalar sonucu kurtarıldı. Şanlıurfa'da Ceylanpınar ve Akçakale ilçeleri arasında bulunan 2'nci Hudut Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi'nde kalan alanda 2 gündür devam eden sağanak nedeniyle sular yükseldi. 10 asker nöbet değişimi için gelen zırhlı personel taşıyıcının sular altında kalmasıyla kulübelerinden inemedi. Yaklaşık 3.5 metreyi bulan su yüksekliği nedeniyle AFAD ve itfaiyeden yardım istendi. Bölgeye ulaşan ekipler yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından askerleri bot ile kurtararak hastaneye götürdü. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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