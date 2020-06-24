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Yaşam

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 7 yaralı, 4 gözaltı

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

DHA24 Haziran 2020 Çarşamba 00:41 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 00:41
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Olay, gece geç saatlerinde Haleplibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma büyüyerek tabanca, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilere hedef olan 2 kişi ile taş ve sopa darbelerine maruz kalan 5 kişi yaralandı.

Kavgayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri 7 yaralıyı kent merkezindeki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri yaptığı araştırmada kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kavga ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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