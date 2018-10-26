Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Rıdvan E'nin kullandığı 27 BK 073 plakalı kum yüklü kamyon, Dutlucu Mahallesi'nde, Yusuf Asil idaresindeki 63 AAG 615 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Asil ile otomobildeki Mehmet, Naile, Sibel ve Elif Su Asil (1) yaralandı. Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf, Mehmet ve Elif Su Asil müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, kazanın ardından kaçan kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kadınlara köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlık için seçme-seçilme hakkının tanınması - Tarihte bugün 26 Ekim 1933

Kadınlara köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlık için seçme-seçilme hakkının tanınması - Tarihte bugün 26 Ekim 1933

MİT'in sanal müzesi açıldı! İstihbarat savaşları bu araçlarla yapılmış

MİT'in sanal müzesi açıldı! İstihbarat savaşları bu araçlarla yapılmış

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA