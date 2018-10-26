Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Rıdvan E'nin kullandığı 27 BK 073 plakalı kum yüklü kamyon, Dutlucu Mahallesi'nde, Yusuf Asil idaresindeki 63 AAG 615 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Asil ile otomobildeki Mehmet, Naile, Sibel ve Elif Su Asil (1) yaralandı. Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf, Mehmet ve Elif Su Asil müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, kazanın ardından kaçan kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.