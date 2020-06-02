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Yaşam

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşı şeride geçip 3 araca çarptı. Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

DHA02 Haziran 2020 Salı 00:18 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 00:18
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Kaza, gece saatlerinde GAP Bulvarında meydana geldi. 55 EE 163 plakalı otomobil, virajda ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil karşı yönde seyir halinde olan 3 araçla çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kaza ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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