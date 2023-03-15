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Yaşam

Şanlıurfa'yı sel vurdu! Tırlar böyle sürüklendi

Şanlıurfa'da kuvvetli yağış merkez ilçelerde sele neden oldu. Gündüz çekilen görüntülerde araçlar sel suları nedeniyle mahsur kalırken, birçok ev ve iş yerini su bastığı görüldü.

IHA15 Mart 2023 Çarşamba 10:09 - Güncelleme:
Şanlıurfa'yı sel vurdu! Tırlar böyle sürüklendi
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Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinden bu yana devam eden sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Şehrin bazı yerlerinde su taşkınları meydana gelirken, merkez ilçelerde ise aşırı yağış nedeniyle Balıklıgöl ve Abide Köprülü Kavşağı nehre döndü.

Kentin birçok bölümünde su altında kalan yollar nedeniyle ulaşım sağlanamazken, sel sularında insanlar ve araçlar sürüklendi. Hastanenin de sular altında kaldığı felakette birçok ev ve iş yerini ise su bastı. Tırların devrildiği selde mahsur kalanları kurtarmaya çalışan insanlar da sel sularında sürüklendi. Suların geldiği ilk dakikalarda araçları ile su içinde kalan insanların ve onlara müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerinin de sular altında kaldığı ileri sürülüyor

Bölge halkından Abdullah Sincer yıllardır Kemer'de yaşadığını ve ilk defa böyle bir felaketle karşılaştığını söyledi. Sincer, dün akşamdan beri çalışmaların devam ettiğini ve bölgede evleri, iş yerlerini ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesini su bastığını belirtti.

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