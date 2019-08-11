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Şanssızlığını anlattı: İki bayramdır arkadaşım beni kesiyor, insan iki defa kesilir mi?

Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelerin acil servislerine koştu.

  • İHA
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Kurbanlıkları keserken ya da başkalarının kurbanlarını kesen bazı vatandaşlar ya kendilerini, ya da yanındakini yaraladı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet binası acil servisine gelen vatandaşların parmak, kol ve bacaklarını yaralandığı görüldü.
 
Yaralanan Kadir Ceyhan, “İki bayramdır beni kesiyor arkadaşım. İnsan iki defa kesilir mi? Akacak kan damarda durmazmış. Kendi kurbanımızı kesiyorduk ve arkadaşımın bıçağı elime girdi” diye konuşu.
 
Ceyhan, röportaj sonrası gazetecilere ‘hangi kanalda çıkacağız’? diye sordu.

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