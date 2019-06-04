Sapanca Gölü'nde görüldü!

Sapanca Gölü'nde su samuru görüldü
Sakarya Sapanca Gölü'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.
- DHA
Sapanca Gölü kenarında bulunan Serdivan Gölpark piknik alanında bulunan kişiler, su samuru gördü. Çevredekiler, bir anlık şaşkınlığın ardından telefonlarıyla su samurunu görüntüledi. Nesli tükenme tehdidi altında olan su samuru saniyeler içinde gözden kaybolarak Sapanca Gölü'ne girdi.
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