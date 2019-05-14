Saray sırması ABD yolunda

Osmanlı padişahlarından Çelebi Mehmed’in eşi Emine Hatun ve Fatih Sultan Mehmed’in eşi Sitti Mükrime Hatun’un çeyizleri arasında da bulunan Maraş işi “sim sırma” ile yapılan çanta, ABD’li moda tasarımcısının talebi üzerine bu ülkeye gönderildi.

ORTAK PROJE YAPILACAK

Geçmişi Selçuklular dönemine kadar uzanan geleneksel el sanatı “sim sırma” işlemeciliği, Kahramanmaraş’ta ustaları tarafından sürdürülüyor. Genellikle bitki motiflerinin stilize edilmesiyle oluşan sim sırmada gül, lale ve karanfil sık kullanılan motifler arasında yer alıyor. Sim sırma bindallı başta olmak üzere dekorasyondan giyime, çeyizlerden Kur’an-ı Kerim kaplarına ve türbe örtüsü olan puşidelere kadar pek çok alanda kullanılıyor. Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü de bölgenin geleneğini geleceğe taşımak için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda enstitüde “sim sırma”dan üretilen çantalara, sosyal medyada paylaşılmasının ardından ilgi arttı. ABD’de bir modacının dikkatini çeken “yaşam çiçeği, lotus” motifli sim sırma işlemeli çanta, talep üzerine ABD’ye gönderildi. Yapılan görüşmelerin ardından ABD’li modacıyla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde bir tasarım projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk, bulundukları bölgenin geleneğini geleceğe taşımak üzere adı Maraş işi olan işlemelerden tasarım çalışmaları yaptıklarını söyledi. Tasarımlarda doğal deri ve keçe alt yapıları kullanmaya başladıklarını anlatan Aslantürk, bu kapsamda birçok çantanın yanı sıra Maraş işiyle dekore edilmiş bir çanta tasarımı yaptıklarını ifade etti. Projenin Kahramanmaraş açısından da önemine dikkati çeken Aslantürk “Bu projeyi gerçekleştirebilirsek Maraş işi Amerika kıtasında kendini tanıtma fırsatı bulacak. Bu da Olgunlaşma Enstitüsü aracılığıyla yapılmış olacak ve hepimizi son derece memnun edecek” dedi.