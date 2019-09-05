Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı ve Yaban Hayatı Koridoru'ndaki Etobur Türlerin Araştırılması Projesi kapsamında bölgeye kurulan fotokapanla Türkiye'de ilk kez görüntülenen rakun köpeği (Nyctereutes procyonoides), fizyolojik özellikleri ve beslenme şekilleriyle şaşırtıyor.

Rakun köpeğinin doğal yayılış alanı Japonya, Çin ve Rusya'nın doğusu olarak ön plana çıkıyor.

İstilacı bir tür olarak tanımlanan rakun köpeği bugüne kadar Türkiye sınırlarında tespit edilmese de tüm Avrupa ve Rusya sınırları içinde yayılım gösteriyor. En yakın yayılım alanı olarak Türkiye'nin doğu sınırında bulunan Gürcistan biliniyor.

- "TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE KAYDEDİLMEMİŞ BİR TÜR"

Utah ve Koç Üniversiteleri öğretim üyesi, KuzeyDoğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle "Doğu Anadolu Bölgesi Yırtıcı Memelilerinin Araştırılması ve Korunması Projesi" kapsamında çok önemli bir "keşfe" imza attıklarını söyledi.

Türkiye için Sarıkamış ormanlarında yeni bir memeli türünün keşfedildiğini belirten Şekercioğlu, şöyle konuştu: "Bölgede 2016 yılından beri fotokapanlarımız 100 bin kareden fazla fotoğraf çekti. Sarıkamış ormanlarında farklı memeli türlerini bu sayede tespit ettik. Bu türler arasında geçen kış alanda bıraktığımız foto ve video kapanların birinde Türkiye’de daha önce hiç kaydedilmemiş bir Uzak Doğu türü olan rakun köpeğinin videosunu kaydettik."

Şekercioğlu, orta boy memeli olan rakun köpeğinin aslında diğer canlılara da tehdit oluşturabilecek bir canlı türü olduğunu belirterek, yabani köpeğin bölgeye doğal olarak geldiğini düşünmediklerini dile getirdi.

- "ÇOK ÖNEMLİ BİR KAYIT AMA SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Uzak Doğu'da yaşayan bu canlının, Gürcistan ve Bulgaristan'a zamanında kürkü için götürüldüğüne işaret eden Şekercioğlu, şunları kaydetti: "Avrupa Birliği, bu sene rakun köpeğini doğal alanlara ve diğer türlere tehdit oluşturabilecek istilacı bir tür kategorisine aldı. Rakun köpeği bir yanda bölgedeki yırtıcı memelilerle yani tilki, porsuk, vaşak gibi Sarıkamış'a has memeli türlerin yediği canlılarla beslenip onlarla rekabet ederken, diğer yandan da bölgeye has ufak memeli, kuş ve diğer hayvanları yiyebilen çok etçil bir türdür. Bu Türkiye için çok önemli bir kayıt ama sevindirici bir gelişme olmadığını düşünüyoruz."

Rakun köpeği ile ilgili acilen bir eylem planına ve detaylı araştırmaya ihtiyaç olduğunu aktaran Şekercioğlu, "Umarım Sarıkamış’ta bu türün nüfusu hızla artıp bölgeye has, buradaki yerel türlere zarar vermez. Köpekgiller familyasına ait türün hem et hem de ot yediği ve tek eşli olduğu biliniyor. Yapı olarak 55 santimetre boya ve 20 santimetre yüksekliğe sahip rakun köpeği, bir batında 6-10 yavru doğurabiliyor." diye konuştu.