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Sarıkamış Destanı

Türk Halk Müziği sanatçısı Uğur Demirci, Sarıkamış Harekâtının yıl dönümünde bir belgesel ve klip ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.

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“Sarıkamış Destanı” isimli albüm çalışmasının yanı sıra “Anılarla Sarıkamış Destanı” adlı belgesele de imza atan Demirci “Albüm çalışmasına başladığımız zaman bu konuyla ilgili türkülerin ve ağıtların yanı sıra görsellerinin de olması gerektiğine inanmıştım. Yönetmenliğini üstlendiğim “Anılarla Sarıkamış Destanı” belgeselimiz için yol arkadaşım, kıymetli kardeşim Ümit Güner ile çıktığımız bu yorucu yolda Kuzeydoğu Anadolu bölgemizde 14 şehirde şehitlerimizin yakınlarıyla görüştük. Belgeselimizin asıl amacı yaşanan acıları ve bu vatan uğruna canlarını donarak veren Mehmetçiklerimizi gelecek nesle aktarabilmekti” dedi. 

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