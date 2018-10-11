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Sarıkamış’ta kaçak kazı yapan yapan 5 kişi yakalandı

Sarıkamış’ta kaçak kazı yapan yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

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Sarıkamış Kırkgözler mevkisinde devriye gezen jandarma ekipleri, ormanlık alanda kazı yapan şüpheli 5 kişiyi kazı yaptıkları esnada kıskıvrak yakaladı. Jandarmanın yaptığı kontrollerde şüpheliler tarafından kazılmış 2 metre çapında, 4 metre derinliğinde çukur ve kazı alanında 2 kazma, 1 kürek, 2 kova, 1 balyoz, 1 murç, ip ve çuval ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli M.S., B.Ö., H.S., C.S. ve M.Ö. gözaltına alınarak jandarmaya getirildi. Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısı’na bilgi veren jandarma şüpheliler hakkında 2863 SKM kapsamında izinsiz kazı yapmak suçundan işlem yaptı.

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