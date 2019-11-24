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Sarıyer’de 8 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Sarıyer Hacıosman Bayırı’nda bir ambulansın durduğunu gören sürücünün aniden frene basması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 1 sürücü kaşından hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle yolda yoğunluk meydana geldi.

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Kaza, saat 09.00 sıralarında Sarıyer Hacıosman Bayırı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bir ambulans henüz bilinmeyen bir nedenle yol üzerinde beklemeye başladı. Ambulansı son anda gören bir sürücü aniden frene basarak direksiyonu sola kırdı. Sürücünün bu manevrasının ardından arkadan gelen 7 aracın da yavaşlaması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza sonucu bir sürücü kaşından hafif şekilde yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ayakta müdahale ederek taburcu etti. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kazaya karışan sürücülerin şaşkınlık yaşadığı olayda bazı araçlar kullanılamaz hale gelirken, bazılarının da hava yastıkları patladı.
 
“6-7 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI”
 
Kazaya karışan motosiklet sürücüsü Kadir Çakar, “Önceki araçlar durunca ben de yavaşladım. Arkadaki araç da bana vurdu, ben de devrilip öndeki araca vurdum. 6-7 araç kazaya karıştı. Öndeki ambulansın durmasıyla arkadaki araçlar yavaşlayamadı, yerler de kaygandı. Bir arkadaş kaşından yaralanmış” dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Gözyaşları içinde okudu, salondakiler ayakta alkışladı “Seni çok özlüyorum baba”

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