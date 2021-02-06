Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu

Sarıyer'de kiraladığı dairelerde uyuşturucu üreten 1 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maslak Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli E.E'nin (38), 3 farklı daire kiralayıp, buralarda uyuşturucu yetiştirdiği tespit edildi.
E.E'nin kiraladığı dairelerde yapılan aramada 18 adet saksı, 150 kg gübre, 110 litre sıvı gübre, 5 litre sıvı madde, 30 litre kimyasal madde, 9 adet şişe içerisinde kimyasal madde, 1 adet kenevir üretiminde kullanılan sıvı madde, 2 adet nem dengeleme cihazı, 16 adet büyük boy led ışıklandırma cihazı, 1 adet dengeleme cihazı, 4 adet içerisinde tohum bulunan cam kavanoz, 32 küçük boy kimyasal madde tüpü, 2 hassas terazi, 150 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 tabanca şarjörü, 1 adet uyuşturucu madde öğütücüsü, 12 dengeleme vantilatörü, 3 havalandırma sistem tertibatı, 2 karbondioksit tüpü, 2 iklimlendirme aleti, 174 küçük boy saksı içerisinde satışa hazır halde bulunan yetiştirilmiş hint keneviri, 18 adet büyük boy saksı içerisinde satışa hazır halde bulunan yetiştirilmiş hint keneviri, 1 adet termometre, 2 adet oksijen tüpü, 1 adet müzik çalar ve 2833 gram narkotik madde ele geçirildi.
Şüpheli E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.