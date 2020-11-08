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Yaşam

Saros Körfezi'nde balıkçı teknesinin batması sonucu üç kişi denizde kayboldu

Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı. Üç kişi denizde kaybolurken, bir kişi yüzerek sahile çıkmayı başardı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AA08 Kasım 2020 Pazar 18:53 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 18:53
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Edirne'nin Enez ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu üç kişi denizde kayboldu, bir kişi yüzerek sahile çıkmayı başardı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde balık tutmak amacıyla denize açılan, dört kişinin bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı.

Teknede bulunanlardan Murat E. yüzerek sahile çıkmayı başardı. Murat E. sağlık ekipleri tarafından Enez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Denizde kaybolan üç kişinin bulunması için sahil güvenlik ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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