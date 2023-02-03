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Yaşam

Şaşkına çeviren olay: Kardan gelin yapıp 300 gram altın taktılar!

Muş'ta etkili olan kar yağışını eğlenceye dönüştüren esnaf, kardan adam yerine gelin yapıp 300 gram altın taktı.

IHA3 Şubat 2023 Cuma 11:40 - Güncelleme:
Şaşkına çeviren olay: Kardan gelin yapıp 300 gram altın taktılar!
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Muş'ta hafta sonu başlayan ve etkisini aralıklarla devam ettiren kar yağışı, kimine çile kimine ise eğlence oldu. Türkiye'nin en çok kar yağışı alan illerinden olan ve bu yıl kar ile geç buluşan Muş'ta, esnaf karı eğlenceye dönüştürdü. Muş Belediyesi ek hizmet binası civarındaki esnaf, kardan adam yerine gelin yaptı. Birlik içerisinde yapılan kardan gelini kuyumcu esnafı Ekrem Akdaş ve İbrahim Akdaş, altınlarla süsledi. Kardan gelini görenler ise fotoğraf çekerek, anı ölümsüzleştirdi.

Kar yağışını eğlenceye dönüştürdüklerini belirten vatandaşlardan Saim Deniz, "Muş'a kar yağdı. Kuyumcu esnaf kardeşimiz kardan gelin yaptı. Kardan geline 300 gramdan fazla altın takıldı. Kar yağışını eğlenceye dönüştürdük. Kar biraz geç geldi ama eğlenceli geldi" dedi.

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