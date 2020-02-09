09.02.2020 17:19 - Güncelleme: 09.02.2020 17:19

Bu akşam saat 21:45'te Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Savaş Vadisi filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Savaş Vadisi konusu nedir? Savaş Vadisi filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Desmond T. Doss'un tek bir kurşun bile sıkmadan 75 askeri kurtarmasını anlatan gerçek olaylardan esinlenilmiş Savaş Vadisi filmi izleyenleri ekrana kilitleyecek. Savaş Vadisi filmine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

SAVAŞ VADİSİ KONUSU NEDİR?

Savaş Vadisi, tek bir kurşun sıkmadan 75'e yakın kişiyi kurtaran kahramanın hikayesini ele alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesinin ardından Desmond T. Doss (Andrew Garfield) da birçok Amerikalı gibi orduya katılmaya gönüllü olur. Ancak dindar bir Hıristiyan ve bir pasifist olan Doss, savaşta insan öldürmeyi ve herhangi bir şekilde silah kullanmayı reddetmektedir, onun yerine savaş alanında yaralıları kurtararak hizmet etmek istemektedir. Bu tavrı hem komutanları, hem de asker arkadaşları arasında ilk başta çok sert tepkiyle karşılanır, askeri mahkemeye bile çıkar. Ancak Doss, son derece sert bir eğitimden geçip, kendi hayatı pahasına silahsız bir şekilde savaş alanına gitmeyi çoktan göze almıştır. Amerikan tarihinin ilk Onur Madalyası'na layık görülen vicdani retçisi olan Doos'un gerçek yaşam hikayesinin anlatıldığı filmin yönetmeni ise Mel Gibson…

SAVAŞ VADİSİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Savaş Vadisi filminin oyuncu kadrosunda; Andrew Garfield, Teresa Palmer, Sam Worthington, Luke Bracey, Hugo Weaving ve Rachel Griffiths gibi isimler yer alıyor.