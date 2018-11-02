Savaşın yarım bıraktığı hayatlara Türkiye sahip çıkıyor

Irak'ta terör örgütü DEAŞ zulmünden Suriye’ye kaçarken babalarını kaybeden, anneleri tarafından terk edilen biri kısmi felçli 2 Iraklı çocuk, Türkiye’nin insani diplomasi çalışmalarıyla kamptaki tek başlarına hayat mücadelesinden kurtarılıp akrabalarına kavuşturulmak üzere Iraklı yetkililere teslim edildi.

Terör örgütü DEAŞ zulmünden Suriye’ye kaçan Iraklı yetimler, Türkiye’nin insani diplomasi çalışmalarıyla akrabalarına kavuşacak.

Irak’ta 2016 yılında DEAŞ zulmünden kaçan aile, göç sırasında hava saldırılarına maruz kaldı.

Saldırı sonucu baba olay yerinde hayatını kaybederken, çocuklardan 15 yaşındaki Abbas şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu kısmi felç geçirdi.

Kısa bir tedavi sonucu tekrar yola koyulan anne ve çocukları, Suriye’nin kuzeyindeki İdlib bölgesine ulaştı.

Annenin ikinci evlilik yapması sonucu yalnız kalan çocuklara Türkiye sahip çıktı.

Dışişleri Bakanlığı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Irak ile irtibata geçerek yetim çocukları bu ülkedeki akrabalarına ulaştırmak üzere çalışma başlattı.

İHH yetkilileri tarafından İdlib bölgesindeki Derkuş kampından alınarak sınıra ulaştırılan yetimler, göç idaresi müdürlüğünce yapılan işlemler sonunda Iraklı yetkililere teslim edildi.

AA muhabirine açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı İnsani Diplomasi Birimi sorumlularından Abdullah Altay, şunları kaydetti:

“İdlib’deki Derkuş kampında yardım dağıtımları sırasında karşılaştığımız Iraklı yetimleri akrabalarına kavuşturmak için çalışmalara başladık. Tedavi edilmesi ve Irak'taki akrabalarına kavuşmaları için Irak konsolosluğu yetkililerine çocukları teslim ettik. Irak hükümeti yetkilileri Suriye’ye göç etmek zorunda kalan vatandaşlarının ana yurtlarına geri dönüşleri için gerekli tüm kolaylığı sağlıyor. Irak hükümetine çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.”

"Uzun süredir bana 8 yaşındaki kardeşim bakıyor"

15 yaşındaki Abbas Cuburi, “Yaklaşık 2 yıl önce DEAŞ saldırılarından kaçarken babamı kaybettim ve kısmı felç geçirdim.” dedi.

Tedaviyi yarım bırakarak Suriye’ye kaçmak zorunda kaldıklarını belirten Cuburi, şöyle devam etti:

“Zorlu yol şartlarında oradan oraya rüşvet vererek Suriye’ye ulaştık. Kampta yaşamak gerçekten çok zor. Annem bizi terk etti. Uzun bir süredir bana 8 yaşındaki kardeşim bakıyor. Tuvalete gitmemde yardımcı oluyor. Tedavi olmak istiyorum. Yürümek, yarım bıraktığım okuluma dönmek istiyorum. Allah razı olsun Türkiye’den ve İHH’den. Akrabalarıma kavuşmama vesile oluyorlar."