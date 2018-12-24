Sazımız bizim

Bosna Hersek’in kuzeybatısındaki Zivinice şehrinde, daha savaş yıllarında kurdukları derneğin çatısı altında müzik yapan sazendeler, Osmanlı döneminde bu topraklara ulaşan sazı, geleneksel Boşnak şarkıları sevdalinkalarda yaşatıyor. Sazendeler Derneği üyeleri, giydikleri geleneksel Boşnak kıyafetleri ve sazlarıyla çaldıkları birbirinden güzel sevda şarkıları ile görenleri ve duyanları kendilerine hayran bırakıyor.

HER HAFTA TOPLANIYOR

Geleneksel olarak her hafta toplanan Bosnalı sazendeler, Bosna Hersek’in farklı şehirlerinin yanı sıra yurt dışında da sahne alıyor.

Sazendeler Derneği Başkanı Selmir Sljivic, Balkanlar’da tek olduklarını ve İstanbul’a kadar benzer bir oluşum bulunmadığını belirterek yakın zamanda Türkiye’de de konser vermeyi planladıklarını ifade etti. İstanbul’daki “gerçek” sazendelerle bir araya gelmekten gurur duyduklarını kaydeden Sljivic, “Aslında Türkiye’deki ezgiler Bosna Hersek’teki ezgilerden çok farklı. Biz daha çok sevdalinka çalıyoruz. Ama bizim ortak noktamız saz.” diye konuştu.

GENÇLERE ÇAĞRI VAR

Sljivic, derneğin 20 aktif üyesinin bulunduğunu, bu kişilerin büyük çoğunluğunun 55 ila 60’lı yaşlarda olduğunu aktararak gençlerin sazla daha yakından ilgilenmesi tavsiyesinde bulundu.

Derneği, Bosna Hersek’teki saz çalma geleneğini unutturmamak amacıyla kurduklarını vurgulayan Sljivic, “Osmanlıların Balkanlar’a getirdiği saz ezgilerini yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.