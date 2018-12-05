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Sean Penn Kaşıkçı için İstanbul’da

Hollywood'un ünlü yıldızı Sean Penn, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayetini beyaz perdeye aktarmak ve cinayetin perde arkasını dünyaya duyurmak için İstanbul’a geldi.

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Son yıllarda aktivist olarak yaptığı işlerle adını duyuran Oscar ödüllü aktör, ayakligazete.com’un haberine göre dün İstanbul’da ekibiyle birlikte yetkililerle görüştü. Bugün Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz ile görüşecek olan Penn, bu görüşmeleri ve görüntüleri de film içerisinde kullanacak. Daha sonra Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı ile görüşmesi planlanan Sean Penn Ankara’ya geçecek. Sean Penn’in, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili topladığı bütün bilgileri kamuoyuyla da paylaşacağı öğrenildi. 

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