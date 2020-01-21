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Yaşam

Sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu Karaman-Konya Karayolu trafiğe kapandı

AA21.01.2020  09:11 - Güncelleme: 21.01.2020  09:11

KARAMAN (AA) - Karaman’da sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Karaman-Konya Karayolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Geğer (39) yönetimindeki 33 ZR 560 plakalı sebze yüklü tır, Karaman-Konya Karayolu'nun 27. kilometresi Kazımkarabekir ilçesi girişinde, buzlanma ve tipi nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasına devrildi.

Kazanın ardından Karaman-Konya Karayolu trafiğe kapandı. Kazada yaralanan sürücü Geğer ve yanındaki Furkan Şahin (20) Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası polis ekipleri, Konya yönüne gidecek araçların geçişine izin vermedi. Bekletilen araçlar polis ekipleri eşliğinde karşı şeritten ilçeye kadar götürüldü.

Karayolları ekipleri ise yol üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Dorsesinde bulunan sebzelerin boşaltılmasının ardından tırın yoldan kaldırılması bekleniyor.

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