Seçim çocuğun

İstanbul'da şiddetli geçimsizlik yaşayan çift boşanmak için mahkemeye başvurdu. Tarafları boşayan Aile Mahkemesi, çiftin 8 yaşındaki oğlu Efe’nin velayetini babasına verdi. 6. Aile Mahkemesi’ne velayet davası açan anne, boşanma davası sırasında eski eşinin kendisine ‘çocuğunu dövdüğü’ yönünde iftira attığını ve bu nedenle velayeti alamadığını öne sürdü.Babanın çocukla ilgilenmediğini, çocuğun okul dışında internet kafede vakit geçirdiğini anlatan anne, müşterek çocuğun velayetinin tarafına verilmesini talep etti. Anneyi suçlayan baba ise davanın reddini istedi.

KANIT BULUNAMADI

Mahkeme, babanın velayet görevini kötüye kullandığı hususlarının kanıtlanamadığı gibi velayetin değiştirilmesini haklı kılacak nedenler de bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Karar temyiz edildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, idrak çağındaki çocukların kendilerini ilgilendiren konularda görüşünün alınması gerektiğine dikkat çekti. Yeniden yapılan yargılamada 6. Aile Mahkemesi ilk kararında direndi. Bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Efe’nin davanın tüm aşamalarında idrak çağında olduğunu hatırlatan Yargıtay, emsal bir karara imza attı. Mahkemenin velayet davalarında çocukla istişare etmesi gerektiğinin vurgulandığı kararda şu ifadelere yer verildi: “İdrak çağında olan çocuğun uzmanlar tarafından alınan beyanında hem annesi hem de babası ile olmak istediğini ifade ettiği belirtilmiştir. Küçüğün kendi isteklerini ifade edebilecek olgunlukta olduğu, bu nedenle çocuğun beyanlarının dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir.”

SÜRESİZ NAFAKA MERCEK ALTINDA

Kamuoyunda nafaka süresi ve nafaka miktarı konularında son dönemde sıklıkla dile getirilen eleştiriler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı işbirliğinde mercek altına alınacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün katılımıyla yarın gerçekleştirilecek toplantıda, nafaka sistemi tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak. Akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri, nafaka süresi ve miktarına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve istişare etmek üzere adli sistemde yer alan uygulayıcılarla bir araya gelecek. Selçuk, “Nafaka uygulamalarının, toplumsal gereklilikler ve ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde ilgili tüm taraflarca kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.