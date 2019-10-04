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Seda Sayan ile Yemekteyiz 4 Ekim birincisi kim? Seda Sayan ile Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu mu?

Hafta içi her gün saat 16:00'da ekranlara gelen Seda Sayan ile Yemekteyiz'te bugün final heyecanı yaşanıyor. Seda Sayan ile Yemekteyiz 4 Ekim birincisi kim? Seda Sayan ile Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu mu? gibi soruların yanıtları tüm Seda Sayan ile Yemekteyiz izleyicileri tarafından merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı yemek programı Seda Sayan ile Yemekteyiz'de haftanın finalinde sular durulmuyor. İddialı yarışmacıların yer aldığı program Seda Sayan'ın sunumu ile renkleniyor.

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Seda Sayan ile Yemekteyiz 4 Ekim birincisi kim? Seda Sayan ile Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu mu? sorularının yanıtları tüm program takipçileri tarafından merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı yemek programı Seda Sayan ile Yemekteyiz'de haftanın finali için heyecan dorukta. Hafta içi her gün saat 16:00'da ekranlara gelen Seda Sayan ile Yemekteyiz'te kimin birinci olacağı ve eleneceği merak ediliyor. Seda Sayan ile Yemekteyiz haftanın finali hakkında tüm detaylar sizlerle... 
 
SEDA SAYAN İLE YEMEKTEYİZ 4 EKİM BİRİNCİSİ KİM? 
Seda Sayan ile Yemekteyiz haftanın birincisi henüz belli olmadı. Seda Sayan ile Yemekteyiz haftanın birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLER?
 

 
SERAP GÖKÇEK KİMDİR?
Evli ve iki çocuk annesi olan Serap Gökçek, bir süre inşaat sektöründe çalışmış. Serap Gökçek Yemekteyiz yarışmasında başarılı olacağından emin.
 
SEMA ERDAL KİMDİR?
Evli ve iki çocuk annesi olan Sema Erdal, sakin biri olsa da haksız elştrileri sevmeyen biri.
 
KÜBRA YASENUR ALKAN KİMDİR?
27 yaşında olan Kübra Yasenur Alkan, evli ve bir çocuk annesi. Hijeyene büyük bir önem veren Kübra Yasenur Alkan, Yemekteyiz'de iddalı.
 
LEVENT CANGÜLEÇ KİMDİR?
Renkli bir kişiliğe sahip olduğunu belirten Levent Cangüleç, boş vakitlerini sahilde yürüyerek ve seyahat ederek değerlendiriyor. Yemeklerinin arkasında durmakta kararlı.
 

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