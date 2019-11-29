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Seda Sayan ile Yemekteyiz kim birinci? 29 Kasım Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

Ekranların sevilen yarışma programı Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Tüm izleyiciler Seda Sayan ile Yemekteyiz kim birinci? 29 Kasım Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Yemekteyiz'de yarışmacılar hafta başından itibaren 5 gün boyunca birinci olmak için en güzel yemekleri ve sunumları yapmak için yarıştılar. Seda Sayan ile Yemekteyiz'de bu hafta yine heyecanlı dakikalar yaşanacak. Seda Sayan ile Yemekteyiz'in finali hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Seda Sayan ile Yemekteyiz kim birinci? 29 Kasım Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor.  Yarışmacılar hafta başından itibaren 5 gün boyunca birinci olmak için en güzel yemekleri ve sunumları yapmaya çalışıyorlar.  Seda Sayan ile Yemekteyiz'de bu hafta yine birbirinden iddialı yarışmacılar vardı. Yemekteyiz haftanın finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
SEDA SAYAN İLE YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ? 
29 Kasım Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Seda Sayan ile Yemekteyiz birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMDİR?

 
YEMEKTEYİZ AYFER İLHANİ KİMDİR?
Tecrübeli yarışmacı 1. gün yarışmacısı olarak performansını sergileyecek. Yemekleri ile rakiplerini etkilemek isteyen Ayfer İlhani hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Yarışmada en çok konuşulan isimlerden biri olmaya geldi.
 
YEMEKTEYİZ BEKİR ÇETİNKAYA KİMDİR?
Genç yarışmacı 2. gün yarışmacısı olarak performansını sergileyecek. . Yarışmada en çok konuşulan isimlerden biri olmaya geldi. Kendisi drama eğitmeni.
 
YEMEKTEYİZ VAHİDE BEHŞAYEŞİZADE KİMDİR?
Seda Sayan’ın sunduğu yemekteyiz programının 3. gün yarışmacısı Vahide  Behşayeşizade.  Vahide Behşayeşizade hanım 28 yaşında aslen İranlı olup İstanbul’da yaşıyor. Ev hanımı ve 6 yaşında bir oğlu vardır. 
 

 
YEMEKTEYİZ NURHAN ODABAŞI KİMDİR?
Genç yarışmacı 4. gün yarışmacısı olarak performansını sergileyecek. Yarışmada en çok konuşulan isimlerden biri olmaya geldi. Kendisi ev hanımı.
 
YEMEKTEYİZ MERVE ÇEVİK KİMDİR?
Genç yarışmacı 5. gün yarışmacısı olarak performansını sergileyecek. Yemekleri ile rakiplerini etkilemek isteyen Merve Çevik hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Yarışmada en çok konuşulan isimlerden biri olmaya geldi. Kendisi ev hanımı. 

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