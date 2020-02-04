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Yaşam

Şeftali ağaçlarının çiçek açması çiftçiyi korkuttu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle şeftali ağaçları çiçek açtı. Çiftçiler ise zamanından önce çiçek açan ağaçların, olası don olaylarından zarar görmesinden korkuyor.

DHA04.02.2020  15:52 - Güncelleme: 04.02.2020  15:52

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle İnegöl'de baharı anımsatan havalar yaşanmaya başlandı. Kentteki en çok şeftali üretimi yapılan İsaören Mahallesi'nde ise şeftali ağaçları sıcak havaya aldanarak çiçek açtı.

Şeftali üreticisi ve İsaören Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, "Hava sıcaklığı mevsime göre yüksek. Bu nedenle şeftali ağaçları çiçek açtı. Çiçek açan ağaç oranı oldukça yüksek. Bu, biz çiftçiler için büyük risk. Çiçeklenme erken olduğu için kar yağışı olması halinde arkasından kırağı yağabilir, bu da çiçeklerin dökülmesine neden olacak demektir. Böyle olursa, meyveyi başka yerlerden yeriz gibi geliyor. Bulut altındayız, işimiz Allah’a kaldı. Gece tedirgin yatıp, sabah o şekilde uyanıyoruz. Nasip diyoruz artık. Bu şartlar böyle devam ederse, çiftçi bile meyvesini manavdan alır" dedi.

'BU SEZON REKOLTE DÜŞÜK OLUR'

Erken çiçek açmanın üreticinin istemediği bir gelişme olduğunu ifade eden Ulu, "Bugünlerde erken çiçek açan ağaçlar, önümüzdeki günlerde yaşanacak olan ani bir hava değişikliğinden zarar görür. Verim açısından olumsuz bir sezon yaşanabilir. Bu olay, bu sene meyvenin pahalı olacağı, rekoltenin düşük olacağı demektir. Meyvenin pahalı olması, bizim açımızdan iyi ama tüketici için kötü olabilir" ifadelerini kullandı.

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