Şehidin cami vasiyeti için masal kitabı

28.12.2019 03:39 - Güncelleme: 28.12.2019 03:39

Şehit Eren Öztürk’ün cami vasiyetine kayıtsız kalmayan ilçe halkı kampanyaya destek verirken, Selçuklu İlkokulu öğrencileri de Şehit Eren Öztürk’ün cami vasiyetine destek için ‘Mini Masallar’ adlı bir kitap çıkardı. Okulun 3-A sınıfı öğrencileri tarafından yazılan masallar, öğretmenleri tarafından toparlanarak kitap haline getirildi. Basımı yapılan masal kitabının satışını da yapan öğrenciler, elde edilen geliri okuldaki bir kumbara içerisinde biriktiriyor. Toplanacak para caminin yapımı için bağışlanacak.