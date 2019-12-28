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Yaşam

Şehidin cami vasiyeti için masal kitabı

Van’da 17 Ekim 2019’da şehit olan Ahlatlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün ikamet ettiği Kulaksız Mahallesi’ndeki cami imamıyla şehit olmadan önce sosyal medya üzerinden yaptığı mesajlaşmada dile getirdiği ‘Eğer şehit düşersem benim adıma cami yaptırın hocam’ şeklindeki vasiyetine ilçe halkı sahip çıktı.

28.12.2019  03:39 - Güncelleme: 28.12.2019  03:39

Şehit Eren Öztürk’ün cami vasiyetine kayıtsız kalmayan ilçe halkı kampanyaya destek verirken, Selçuklu İlkokulu öğrencileri de Şehit Eren Öztürk’ün cami vasiyetine destek için ‘Mini Masallar’ adlı bir kitap çıkardı. Okulun 3-A sınıfı öğrencileri tarafından yazılan masallar, öğretmenleri tarafından toparlanarak kitap haline getirildi. Basımı yapılan masal kitabının satışını da yapan öğrenciler, elde edilen geliri okuldaki bir kumbara içerisinde biriktiriyor. Toplanacak para caminin yapımı için bağışlanacak.

Tanıtıma bir gün kala yerli otomobilden yeni görüntü

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