Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Şehidin emaneti için seferberlik

Siirt’te şehit uzman çavuş Kürşat Güneş’in silah arkadaşları, şehadetinden 3.5 ay sonra dünyaya gelen 5 yaşındaki kızı İrem’in öğrenim gördüğü okuldaki ‘Sıra bende’ etkinliğinde baba mesleğini anlattı. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Siirt’in Pervari ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen uzman çavuş Kürşat Güneş’in silah arkadaşları, şehadetinden 3.5 ay sonra dünyaya gelen 5 yaşındaki kızı İrem’in öğrenim gördüğü okulda baba mesleğinin anlatıldığı “Sıra bende” etkinliğine katıldı.

ASKER KIYAFETİ GİYDİ 

Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012’de operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu 16 silah arkadaşıyla şehit olan Güneş’in meslektaşları, şehadetinden 3.5 ay sonra dünyaya gelen 5 yaşındaki kızı İrem’i öğrenim gördüğü özel okuldaki “Sıra bende” etkinliğinde baba mesleğini anlattı. Öğrenci velilerinin mesleklerini anlattığı etkinlik kapsamında sıranın İrem’in velisine geldiğini öğrenen İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İrem’in İl Jandarma Komutanlığında görevliyken şehit olan babası Kürşat Güneş’in mesleğini anlatması için iki asker görevlendirdi. Asker kıyafetiyle okula gelen İrem’in sınıfını ziyaret eden astsubay Ruken Merve Çalış ve uzman çavuş Gökhan Bal, çeşitli hediyeler verdikleri öğrencilere askerlik mesleğini anlattı, onlarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. 

JANDARMAYA TEŞEKKÜR

Şehidin eşi Hatice Güneş, 5.5 ay evli kaldıkları eşinin en büyük hatırasının kızları İrem olduğunu söyledi. Velilerin mesleklerini anlattığı “Sıra bende” etkinliğinin yapıldığını aktaran Güneş, etkinlikte sıra İrem’e geldiğinde İl Jandarma Komutanlığıyla irtibata geçtiğini belirterek “Sıra kızım İrem’e gelince iki jandarma personeli kızımın sınıfına gelerek baba mesleği olan askerliği anlattı. Bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz. Etkinlik çok verimli geçti” dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle

115 yıl önce İngiliz ajan tarafından çekilen Türkiye fotoğrafları

115 yıl önce İngiliz ajan tarafından çekilen Türkiye fotoğrafları

ABD helikopterleri Münbiç'te görüntülendi

ABD helikopterleri Münbiç'te görüntülendi

Milli Piyango en çok hangi numaralara çıktı? Milli Piyango en çok çıkan rakamlar

Milli Piyango en çok hangi numaralara çıktı? Milli Piyango en çok çıkan rakamlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA