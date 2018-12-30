Şehidin emaneti için seferberlik

Siirt’in Pervari ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen uzman çavuş Kürşat Güneş’in silah arkadaşları, şehadetinden 3.5 ay sonra dünyaya gelen 5 yaşındaki kızı İrem’in öğrenim gördüğü okulda baba mesleğinin anlatıldığı “Sıra bende” etkinliğine katıldı.

ASKER KIYAFETİ GİYDİ

Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012’de operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu 16 silah arkadaşıyla şehit olan Güneş’in meslektaşları, şehadetinden 3.5 ay sonra dünyaya gelen 5 yaşındaki kızı İrem’i öğrenim gördüğü özel okuldaki “Sıra bende” etkinliğinde baba mesleğini anlattı. Öğrenci velilerinin mesleklerini anlattığı etkinlik kapsamında sıranın İrem’in velisine geldiğini öğrenen İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İrem’in İl Jandarma Komutanlığında görevliyken şehit olan babası Kürşat Güneş’in mesleğini anlatması için iki asker görevlendirdi. Asker kıyafetiyle okula gelen İrem’in sınıfını ziyaret eden astsubay Ruken Merve Çalış ve uzman çavuş Gökhan Bal, çeşitli hediyeler verdikleri öğrencilere askerlik mesleğini anlattı, onlarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

JANDARMAYA TEŞEKKÜR

Şehidin eşi Hatice Güneş, 5.5 ay evli kaldıkları eşinin en büyük hatırasının kızları İrem olduğunu söyledi. Velilerin mesleklerini anlattığı “Sıra bende” etkinliğinin yapıldığını aktaran Güneş, etkinlikte sıra İrem’e geldiğinde İl Jandarma Komutanlığıyla irtibata geçtiğini belirterek “Sıra kızım İrem’e gelince iki jandarma personeli kızımın sınıfına gelerek baba mesleği olan askerliği anlattı. Bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz. Etkinlik çok verimli geçti” dedi.