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15 Temmuz şehidinin kızı babasının yanına defnedildi

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi sırasında şehit olan Özel Harekat Polisi Seyit Ahmet Çakır'ın 2,5 yaşındaki kızı Eylül Çakır gözyaşları arasında babasının yanına defnedildi.

  • İHA
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15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nde Gölbaşı Özel Harekat Dairesine düzenlenen ilk bombalı saldırıdan kurtulan ama ikinci saldırıda şehit düşen Seyit Ahmet Çakır'ın ailesi yeni bir ölüm haberiyle sarsıldı. Özel Harekatçı Çakır'ın şehit olmadan 20 gün önce doğan ve dün hayatını kaybeden kızı 2,5 yaşındaki Eylül Çakır gözyaşları içerisinde babasının yanına defnedildi.
 
KAHREDEN DETAY
 
15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nde Gölbaşı Özel Harekat Dairesine Cuma günü gece saat 00.15'te yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Seyit Ahmet Çakır’ın kızı Eylül’ün de babasıyla aynı saatte ve aynı gün Cuma günü gece saat 00.15'te hayatını kaybettiği öğrenildi.
 
BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ
 
Uzun süre hastanede tedavi gören ve dün hayatını kaybeden Eylül Çakır’ın naaşı öğle namazını müteakip Gaziantep’in Karkamış ilçesi Karacurun köyünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde babası Özel Harekat Polisi Seyit Ahmet Çakır'ın yanına defnedildi.
 
ANNE MEZARIN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ
 
Şehit Özel Harekat Polisi Seyit Ahmet Çakır'ın eşi Eylül’ün annesi Orkide Çakır cenaze de ayakta güçlükle dururken, kızı ve eşinin mezarı başında gözyaşı döktü.
 
Şehidin Kayınbiraderi Ufuk Çakır, Eylül'ün babasıyla aynı gün ve aynı saatte öldüğünü belirterek, Eylül'ün uzun süredir tedavi gördüğünü ve dün gece 00.15'te hayatını kaybettiğini belirtti. 

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