Şehidin kızından gazilere ağlatan terapi

Şehidin kızı şehit yakınlarına ve gazilere ücretsiz psikolojik destek veriyor
Babası şehit olduğunda büyük bir travma yaşayan Batın Bezik, psikolog olup, şehit yakınlarına ve gazilere ücretsiz terapi verme hayalini gerçekleştirdi. Şehit kızı Batın Bezik, “Babam şehit olduğunda kardeşimle biz çok zorluk çektik bu nedenle şehit yakınları ve gazilere psikolog olarak destek olmak istedim” dedi.
Kıdemli Uzman Çavuş Ali Bezik Van kırsalında 2004 yılında bölücü terör örgütü PKK’nın saldırısında şehit olduğunda 7 yaşında olan Batın Bezik, daha o yaşında psikolog olma hayali kuruyordu, çok çalışarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü kazandı. Batın Bezik bu yıl da mezun olarak görevine başladı. Bezik göreve başlar başlamaz Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nde şehit yakınları ve gazilere ücretsiz terapi başlattı. Bezik, terapi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Bezik, “Gururluyum ve aldığım en büyük tepki babanın kızı olduğunu gösterdin oldu. Evet, onun kızıyım henüz belki canımı vermedim ama gerektiğinde onu da veririm” diye konuştu.
(Akşam)
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