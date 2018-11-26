Şehir hastanelerine üniversite işbirliği

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca katıldığı bir televizyon programında, şehir hastaneleri ve sigarayla mücadele konusunda önemli açıklamalara imza attı. Şehir hastaneleri başta olmak üzere Türkiye’deki sağlık yatırımlarından, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı alınacak tedbirlere, sigara ile mücadeleye kadar birçok hususta önemli açıklamalar yapan Bakan Koca, şehir hastanelerinin, üniversiteler ile daha fazla işbirliği yapacağını duyurdu.

ŞİDDETE SIFIR TOLERANS

Bakan Koca, bugün ihtiyaç duyulan sağlık personelinin değil, geleceğin sağlık teknolojilerini ustalıkla kullanabilecek sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, meslek eğitiminde hedefin sadece kontenjan değil, kaliteli eğitim olduğuna dikkati çekti. En önemli gündem maddelerinden birinin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi olduğunu vurgulayan Bakan Koca, “Şiddet konusuyla ilgili son 4 yılın istatistiklerine baktığımızda günlük 10-11 fiziksel şiddet olduğu, sözlü şiddetin bunun 3 katı kadar olduğu bir dönemdeyiz. Herhangi bir şiddet olayında şikayete konu olmadan, yani kamu davası gibi yakalanması düşünülüyor. Eskiden yakalandığında serbest bırakılıyordu. Artık karakoldan serbest bırakılmayıp, mahkemeye sevkedilecek. Karakolda serbest bırakılamayacak. Bizim sahada gördüğümüz konu cezaların ötelendiği, paraya çevrildiği olayları çok görüyoruz” diye konuştu.

SAĞLIKTA 2023 VİZYONU

Tüm vatandaşlara sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun şekilde sunulması vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Bakan Koca, şehir hastanelerinin üniversite hastanelerine açılmasının, hem hizmet kalitesine hem de üniversitelerin yeni bir açılım yapmasına fırsat sağlayacağını ifade etti. Bakan Koca, bundan sonraki dönemde birden fazla üniversite ile birlikte kullanım protokolü yapılacağını aktararak, özellikle üniversitelerle iş birliği içinde olunacağını ve birlikte kullanım sağlanacağını vurguladı. Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: “2023 yılında hastanelerimizin toplam yatak kapasitesinin 150 bin olması ve tamamının nitelikli olması hedeflendi. Kamu özel işbirliği dışında 2023 yılına kadar ayrıca 14 bine yakın hastane inşaatımız tamamlanıyor olacak. Şehir hastanelerini bir hastane şehri gibi planlıyoruz. Bölgesinde en üst seviyede hizmet verilebilecek şekilde olmasını istiyoruz.”

TEK TİP SİGARA PAKETİ YOLDA

Bakan Koca, sigarayla mücadele kapsamına ilişkin yen uygulamayı da şu sözlerle duyurdu: “Türkiye’de tek tip sigara uygulaması devreye girecek. Tek tip, tek renk, logo yok ve ismi yüzde 5’i geçmeyecek. Üzerinde uyarıların olduğu bir kanun maddesiydi. Genel Kurul’dan geçti yakında yasalaşacak.”