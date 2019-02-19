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Şehir hastanesinde ‘Beş yıldızlı’ hizmet

Sağlık Bakanlığı’nın suda doğum imkanı sunduğu 9 pilot ilden Samsun’da annelere, otel konforunda doğumun yanı sıra kuaför hizmeti de sunuluyor.

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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları geçen yıl beş yıldızlı otel konforunda oluşturulan özel odalarda çift kişilik yatak, bebek beşiği, jakuzi, özel banyo ve tuvalet, buzdolabı ve televizyon bulunuyor. Bununla birlikte hastane bünyesinde çalışan bayan kuaförü, anne adaylarına motivasyon sağlamak amacıyla ücretsiz olarak hizmet sunuyor. Başhekim Vekili Eda Türe,  “Hastanemizde beş yıldızlı otel konforunda keyifli doğum ünitelerimiz var. Burada suda doğum, yani jakuzide doğum yapan anne adaylarına yeni bir hizmet olarak kuaförlük hizmeti vermeye başladık. Doğum yapan veya yapacak anne adaylarımız dışarıdan kuaförlük hizmeti alamadığı için biz de bu hizmeti onların ayağına getirdik” dedi. 

EĞLENCELİ VE GÜZEL

Anne adayı Huriye Eryılmaz ise Tokat’ın Erbaa ilçesinden Samsun’a doğum yapmaya geldiğini anlatarak, “Keyifli doğum ünitesi olan odada kalarak doğumu bekliyorum. Zaten odadan çok memnun kaldım ama kuaförlük hizmeti verildiğini bilmiyordum. Öğrenince ben de hastaneye başvurdum. Burada saç bakımı ve makyaj yaptırdım. Eğlenceli ve güzel oldu” ifadesini kullandı. Kuaför Nurhan Özkan da hamile ve doğum yapanlara ilk kez hizmet verdiğini söyleyerek, “Anne ve anne adayları motive olduğu zaman ben de mutlu oluyorum. Severek yaptığım bir iş. Anneleri güzelleştirmek, dünyayı güzelleştirmeye bedeldir” ifadelerini kullandı.

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