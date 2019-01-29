Şehir hastanesinin temizliğine ‘dijital kontrol’  

Temizlik standartlarına titizlikle yaklaşan yetkililer, işleri geliştirdikleri uygulama üzerinden cep telefonuyla takip ediyor. Hastanede temizlenmesi gereken bir alanla ilgili yardım masasına gelen talep, cep telefonlarındaki sisteme girilip, o bölümden sorumlu şefe ve temizlik ekibine iletiliyor. Kendilerine bildirilen alana giden görevli personel, alanın durumu ve önceliğine göre 5 ile 30 dakika arasında temizliği tamamlayıp, cep telefonuyla çektiği son durumu gösterir fotoğrafı sistem üzerinden sorumlu amir ve müdürlerine iletiyor. Temizliğin belirlenen süre içerisinde yapılması veya işlem sonrası fotoğraf yüklenmemesi gibi durumlarda yöneticiler duruma anında müdahale ediyor. Yetkililer diğer şehir hastanelerinde de bu sistemin uygulanmaya başlandığını bildirdi.

Kullanılan uygulama ile görevli, alanı 5 ile 30 dakika arasında temizliyor. Ve çektiği fotoğrafları amirlerine gönderiyor.

SIKI DENETİM

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Destek Hizmetleri Müdürü Kerem Baran Yatağan, Sağlık Bakanlığı’nın koordinesinde dünya standartlarında temizlik yapıldığını aktararak, şöyle konuştu: Tüm dünyanın kabul ettiği hizmetler içerisinde olan bez ayrımını da hastanemizde yapıyoruz. Kullandığımız kırmızı, mavi, yeşil ve beyaz renklerde olan bezlerin kendilerine göre temizlik alanları var. Hiçbir alanda aynı bez kullanılmıyor. Bu da temizliğin daha hassas yapılmasını sağlıyor.