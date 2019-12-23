Şehir Hastanesi şifaya kılavuz oldu

23.12.2019 02:34 - Güncelleme: 23.12.2019 02:34

Sağlık Bakanlığınca 2016’da hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başlanan hipnoterapi yöntemi, Kayseri Şehir Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Birimi bünyesindeki Hipnoterapi Ünitesi’nde uygulanıyor. Farklı şikayetlerle ilgili bölümlere giden hastalardan uygun görülenler Hipnoterapi Ünitesi’ne yönlendiriliyor. Fibromiyalji başta olmak üzere birimde yeme bozuklukları, depresyon, ürtiker, okul başarısızlığı gibi problemler yaşayan hastalara çare aranıyor. Uzun yıllar psikoterapi ve hipnoz alanında çalışan Uzman Dr. Hürmet Ebru Baykuş, kelime olarak ‘uyku’ anlamına gelen hipnozun uyku hali olmadığını, farklı bir bilinç durumu şeklinde adlandırıldığını söyledi.

3 AŞAMALI İLERLİYOR

Hipnozun üç aşamadan oluştuğunu dile getiren Baykuş, “Hipnoza girdikten sonra hipnodrama dediğimiz birtakım hikayeler oluşturuyoruz. Bu hikayeler terapötik hikayelerdir, kişinin asıl sıkıntısına yönelik hikayelerdir. Biz burada kişiye kılavuzluk ederiz, kişi kendi yolunu kendi bulur. O terapötik süreçte kişinin bakışını yeniden çerçeveleriz ve şifalanması üzerine bir takım seanslar yaparız. Fibromiyalji, hipertansiyon, depresyon, yeme bozuklukları, ürtiker, okul başarısızlığı, migren gibi konularda çalışıyoruz. Tabii ki bu hastalar ilaçlarını kullanacak ancak bu multidisipliner bir yaklaşım” şeklinde konuştu. Hipnoterapi ünitesinde tedavi gören Maksude Mut ise 7 yıldır devam eden kas ağrıları olduğunu ve kendisine fibromiyalji teşhisi konduğunu belirtti. Fizik tedavi bölümünden Hipnoterapi Ünitesi’ne sevk edildiğini anlatan Mut, şunları kaydetti; Fibromiyalji yani halk arasında kas romatizması, eklem romatizması diye bilinen hastalıktan dolayı özellikle kollarımı kullanamıyordum. Fizik tedavinin beni buraya yönlendirmesine çok şaşırdım. Halk arasında da hipnoz farklı biliniyor. Buradan çıkınca kollarımı rahatlamış hissediyorum.