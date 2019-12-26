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Yaşam

Şehir magandasına 7 ay 15 gün hapis

İstanbul Güngören’de D100 Karayolu’nda silahla ateş eden ve otomobille makas atarak trafiği tehlikeye sokan şehir magandası Gürkan Köse’ye hakim acımadı.

26.12.2019  02:33 - Güncelleme: 26.12.2019  02:33

Bakırköy 23. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada başka suçtan tutuklu olan sanık Gürkan Köse hazır bulundu. Savunması sorulan Köse, sanık makas atarak ilerlediğini ve kurusıkı tabanca ile ateş ettiğini kabul ederek, ‘pişmanım’ dedi. Mahkeme heyeti savunmasının ardından Gürkan Köse’yi ‘ ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan ise 5 ay hapis ile cezalandırdı. Köse’nin ayrıca ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan ise 2 ay 15 gün hapis ile cezalandırılmasına karar verildi.  Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Köse hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istenmişti. 

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