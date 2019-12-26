Şehir magandasına 7 ay 15 gün hapis

26.12.2019 02:33 - Güncelleme: 26.12.2019 02:33

Bakırköy 23. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada başka suçtan tutuklu olan sanık Gürkan Köse hazır bulundu. Savunması sorulan Köse, sanık makas atarak ilerlediğini ve kurusıkı tabanca ile ateş ettiğini kabul ederek, ‘pişmanım’ dedi. Mahkeme heyeti savunmasının ardından Gürkan Köse’yi ‘ ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan ise 5 ay hapis ile cezalandırdı. Köse’nin ayrıca ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan ise 2 ay 15 gün hapis ile cezalandırılmasına karar verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Köse hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istenmişti.