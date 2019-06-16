'Oğlumun şehit olacağını o doğmadan rüyamda gördüm'

1992 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde görev dönüşü eve ekmek aldığı esnada o dönemde 6 yaşında olan kızı Açelya’nın gözleri önünde şehit edilen polis memuru Sadi Karaman’ın anne ve babasını ziyaret eden Balıkesir Aile Çalışma ve Sosyal İl Müdürü Ahmet Çakar, şehit babası Halis Turgut Karaman’ın Babalar Günü'nü kutladı. Ziyarette baba Halis Turgut Karaman’ın oğlunun şehit olacağını daha doğmadan rüyasında gördüğünü anlatması duygulu anlar yaşanmasına sebep oldu.

“OĞLUMUN ŞEHADETİNİ 6 YAŞINDAKİ TORUNUMDAN ÖĞRENDİM''

Anne Ayten Karaman, oğlunun şehadet haberini o dönemde 6 yaşında olan torunundan öğrendiklerini söyleyerek, “O gün sabaha kadar 66 Evler’de bahçedeki divanda oturuyoruz, içimizde bir daralma, bir sıkıntı, delireceğiz. O kadar fenayız. Üşüyoruz, giriyoruz içeriye, yatıyoruz, bir 10-15 dakika sonra hemen kalkıyoruz. Yine çıkıyoruz dışarı. Gece düğünden, oradan buradan dönen komşularımız var, onlar ‘Ayten abla, siz bu saatte olmazdınız, hayırdır bir şey mi var, niye oturuyorsunuz gece yarısı’ diyorlar. Biz de onlara 'Aman uyku tutmadı' diyoruz. Birinde de dedim; komşunun iki oğlu var, beraber geliyorlar, ‘Halis görüyor musun, aynı bizim oğlanların küçüklüğü gibi bunlar, benziyorlar. Bak bizimkiler de böyleydiler’ dedim. Tekrar girdik içeri, yattık, kalktık, yok, olmuyor. Oturduk, sabah ezanları okunuyordu, üşüdük, girdik içeri. Annem bende, yazık yaşlı kadın. Kalktım onun karnını doyurdum, ilaçlarını verdim, derken her zaman bahçeye kahve içmeye gelen komşularımız yine toplanmışlar. Karşı komşum ‘Neden siz bu gece hep oturdunuz’ dediler. Bizi otururken görmüşler, ama seslenmemişler. ‘Aman, ne diyeyim, uyku tutmadı bizi bu akşam, içimizde bir sıkıntı, bir sıkıntı’ dedim. ‘Aman hayra çıksın’ falan dediler. Ondan sonra girdim içeriye, telefon çaldı. Aldım telefonu elime, ne diyeceğimi bilmiyorum. Telefondaki ses, ‘Sadi Karaman’ın annesi misiniz’ diye sordu. ‘Yanınızda başka kimse var mı’ diye sordular. Ben de olmadığını söyledim. Ondan sonra ‘Bak torununuza veriyorum’ dedi. Meğerse Emniyet Müdürünün hanımıymış. Bana bir şey söyleyemedi. Torunum Açelya da küçücük; ‘Babaanneciğim, çabuk gelin, babamı vurdular’ dedi. Bunu duyunca bilmiyorum ne yaptım, gerisini bilmiyorum. Velhasıl kelam işte oldu. Çok kötü bir durum, çok” diye konuştu.

“OĞLUM DOĞMADAN ŞEHİT OLACAĞINI RÜYAMDA GÖRDÜM''

Şehit babası Halis Turgut Karaman da, oğlunun şehit olacağını henüz doğmadan önce rüyasında gördüğünü anlattı. Karaman, “Benim en büyük tesellim, doğmadan evvel şehit olacağını veya herhangi bir din adamı gibi yüksek mertebede bir şey olacakmış gibi onu rüyamda gördüm. Yerde boş mezarlar vardı. Bunlar ne dedim? Miladı dolanları kaldırdık, yenilerini buraya koyacağız, şehitlerin, evliyaların mezarı bunlar dediler. Senin sülbünden de buraya koyacağız dediler. Nasıl olacak dedim. Şurada yıkanacak, koyacağız dediler. Benim de bir yaş küçük kardeşim var; Kur’an okuyor, namaz kılıyor diye ben onu attım suyun içine. ‘Bu olmaz’ dediler. İki insan büyüklüğünde birisi; melekmiş ‘Bu olmaz’ dedi. ‘Bu senin kardeşin, senin sülbünden birisi olacak’ dedi. Benim oğlummuş, orada suda yıkandı ve oraya yatırıldı. 6 Eylül 1962’de bu rüyayı gördüm. Bunun yanında 1 Eylül’de gördüğüm rüyada kendi cenazemi kendim yıkadım, kendim defnettim. Ayın 6’sında da bu rüyayı gördüm. Oğlum da 18 Ekim tarihinde dünyaya geldi” ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN BABALARIN GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Aile Çalışma ve Sosyal İl Müdürü Ahmet Çakar, şehit ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını belirterek, Halis Turgut Karaman’ın nezdinde bütün şehit babalarının Babalar Günü'nü kutladı. Çakar, “Babalar Günü'nde acılı şehit ailemiz ve babası Halis Turgut Karaman’ı yalnız bırakmadık. Acıları bizlerin de acısıdır. Bu kutsal topraklar için hayatını vatan yolunda feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimiz polis memuru Sadi Karaman’ın babası Halis Turgut Karaman ve tüm aziz şehitlerimizin babaları başta olmak üzere, varlığıyla yüreklerimizi ısıtan, yeri doldurulamayacak bütün babalarımızın ve baba adaylarımızın Babalar Günü'nü kutlarım” diye konuştu.