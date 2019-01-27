Şempanze Can’a özel aile terapisi  

Can, 3 kişilik bir ekibin özenle baktığı ve anne sütünden eksik kaldığı için bıldırcın yumurtası, protein yönünden zengin mama, laktozsuz süt karışımıyla günde 5 öğün besleniyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Can’ı anne ve babasının kokusundan, gözünün önünden ayırmamak için ailesinin kaldığı kafesinin yanında özel bir yer yapıldığını belirtti. Özsöyler, “Yaptığımız özel terapilerle Can, anne ve babasına dokunabiliyor aynı şekilde onlar da karşılık veriyor” dedi.

NİSANDA YENİ EVİNDE

Özsöyler şunları söyledi: Bu alışma süresi geçtikten sonra anne ve babasının yanına bırakacağız. Alışma süreci olacak mutlaka. Şimdilik birbirlerini görüp, dokunabiliyorlar. Annenin hareketlerini dikkatle izliyoruz o ne zaman tam kabullenirse Can’ı o zaman tamamen annesinin yanına vereceğiz. Nisan ayında inşallah tüm maymunlar yeni evlerine taşınacak.