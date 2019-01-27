İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2692
  • 6,0192
  • 220.129
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Şempanze Can’a özel aile terapisi  

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde dünyaya gelen ancak annesi tarafından kabullenilmeyen şempanze “Can”a, özel aile terapisi uygulanıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Can, 3 kişilik bir ekibin özenle baktığı ve anne sütünden eksik kaldığı için bıldırcın yumurtası, protein yönünden zengin mama, laktozsuz süt karışımıyla günde 5 öğün besleniyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Can’ı anne ve babasının kokusundan, gözünün önünden ayırmamak için ailesinin kaldığı kafesinin yanında özel bir yer yapıldığını belirtti. Özsöyler, “Yaptığımız özel terapilerle Can, anne ve babasına dokunabiliyor aynı şekilde onlar da karşılık veriyor” dedi. 

NİSANDA YENİ EVİNDE

Özsöyler şunları söyledi: Bu alışma süresi geçtikten sonra anne ve babasının yanına bırakacağız. Alışma süreci olacak mutlaka. Şimdilik birbirlerini görüp, dokunabiliyorlar. Annenin hareketlerini dikkatle izliyoruz o ne zaman tam kabullenirse Can’ı o zaman tamamen annesinin yanına vereceğiz. Nisan ayında inşallah tüm maymunlar yeni evlerine taşınacak. 

FETÖ´cü koca ´HDP´ye oy ver dedi'', oy vermeyeceğini anlayınca eve kilitledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump geri adım atmıyor: O duvarı yapacağız

Trump geri adım atmıyor: O duvarı yapacağız

Türkiye'den Brezilya'ya taziye

Türkiye'den Brezilya'ya taziye

ABD'den BMGK'ya Venezuela çağrısı

ABD'den BMGK'ya Venezuela çağrısı

Rusya'dan ABD'ye 'Venezuela'da darbe' suçlaması

Rusya'dan ABD'ye 'Venezuela'da darbe' suçlaması

İran'dan dikkat çeken Türkiye mesajı

İran'dan dikkat çeken Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken görüşme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken görüşme

'Yanlış yapmak istediler, uçaklarımız kalkınca dağıldılar'

'Yanlış yapmak istediler, uçaklarımız kalkınca dağıldılar'

'Oyunları bozacak bölgede tek güç Türkiye'dir'

'Oyunları bozacak bölgede tek güç Türkiye'dir'
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, Gaziantep´ten sinyali verdi

Başkan Erdoğan, Gaziantep´ten sinyali verdi

Emeklinin avans ödemesi ne kadar olacak? 2019 Emekliye 3 maaş avans ne zaman alınacak?

Emeklinin avans ödemesi ne kadar olacak? 2019 Emekliye 3 maaş avans ne zaman alınacak?

Dünyanın en uzun isimli şehri: 163 harften oluşuyor

Dünyanın en uzun isimli şehri: 163 harften oluşuyor

Antalya'da hortum felaketi

Antalya'da hortum felaketi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA